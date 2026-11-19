美國科技股漲多後獲利了結賣壓浮現，期貨法人建議，現階段台指期操作宜持續關注權值電子股表現、外資資金流向及產業輪動變化，在行情波動加劇環境下採取區間操作策略，並落實風險控管，以因應市場短線震盪帶來的挑戰。

富邦期貨分析師曹富凱表示，輝達財報公布後股價未能延續漲勢，市場對AI題材熱度轉趨冷靜，資金也開始在不同科技族群間輪動，帶動美股呈現分歧走勢。隨著美元維持強勢格局，全球資金風險偏好同步降溫，投資人對後續電子股評價與資金動向更加敏感。

台指期方面，曹富凱分析，在期貨結算因素淡化後，市場焦點重新回到企業基本面、外資動向及權值股表現。由於近期指數波動明顯放大，市場追價意願相對保守，短線預料仍將維持區間震盪格局。盤面能否站穩，關鍵仍在台積電、聯發科等大型電子權值股表現，以及外資賣超壓力是否逐步減輕。

值得注意的是，近期金融類股表現相對疲弱，多檔大型金控股面臨明顯修正壓力，成為資金調節重心。隨著市場資金自金融股流出，是否進一步轉向半導體、AI及高階電子供應鏈，將是觀察盤勢能否回穩的重要指標。（富邦期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。