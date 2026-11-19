金管會攜手證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所共同舉辦「2026臺灣週」已圓滿落幕，以「從科技島到資本島—台灣引領亞洲財富與創新的交會點」為主題，盛大舉辦合計45場活動，吸引近4萬人次參與，並匯聚來自美國、英國、日本等多國金融與產業界代表。

第二屆臺灣週在國內外各界熱烈響應下，成功匯聚國際金融機構、產業領袖及創新團隊，展現台灣金融市場的發展成果與國際吸引力。本屆活動不僅深化跨國交流與產業合作，更具體呈現亞洲資產管理中心、創新籌資平台及多元金融商品等重要政策推動成效。

臺灣週成果豐碩，其中「台北國際期貨論壇」及「全球金屬衍生性商品實務研討」則聚焦商品創新、國際市場趨勢與產業避險需求，展現台灣在資產管理、籌資及風險管理等面向的多元發展成果，提升資本市場國際競爭力。

而因系列活動主題豐富多元，國內外機構共襄盛舉，成功串連國際市場，還有「亞洲永續金融新篇章」論壇聚焦國際ESG評級、企業永續資訊揭露及永續金融商品創新，推動台灣金融市場與國際標準接軌。

此外，亞洲公司治理協會（ACGA）第25屆年會睽違16年重返台北，參與本屆臺灣週活動，並列為系列活動之一，匯聚國際機構投資人及公司治理專家，也大大深化國際交流。

「資安韌性與戰略論壇」吸引逾200位金融業高階主管參與，探討AI資安風險、金融機構資安治理及應變機制；「虛擬資產論壇」亦吸引逾200人次參與，聚焦監理法制、市場發展及投資人保護，展現台灣兼顧金融創新與市場安全的政策成果。

此外，不僅為本屆盛會畫下精彩句點，更象徵台灣金融發展邁向嶄新里程碑。面對全球金融版圖快速變革，台灣將善用科技產業優勢與充沛民間資金，持續提升資本市場的深度與廣度，強化在亞洲金融市場的競爭優勢，讓「從科技島到資本島」的願景加速實現，開創台灣金融發展新格局。