聯準會10月會議紀錄釋出偏鷹訊號，國際現貨黃金已跌破每盎司3,800美元，回落至去年9月以來低檔。期貨法人建議，可利用黃金期貨（TGF）參與黃金行情，保證金一口22,000元，一個跳動（tick）為5元，進入門檻較低，留意波動風險。

市場仍以12月升息1碼為主要預期，但升息2碼的機率由5.3%升至7.3%，加大緊縮幅度的風險重新受到關注。黃金缺乏利息收益，利率預期上修增加持有成本，成為這波賣壓主因。

美國10月消費者物價指數月增0.4%，核心指數月增0.3%，均高於預期0.1個百分點，通膨偏熱使聯準會延續緊縮的理由更為明確。兩位官員考慮在數據不利時加大升息幅度，後續物價表現將牽動市場對12月政策的判斷。

各國央行購金提供中長期需求支撐，股市震盪時卻恐引發黃金變現需求；長線買盤與短線資金調度時間差，使金價在利率壓力下有承接考驗。

現貨黃金跌破3,800美元後，該價位轉為短線反彈的壓力區，金價若持續受阻於3,800美元下方，走勢仍偏弱勢整理，低點若失守，賣壓恐會擴大。

後續若能收復3,800美元，並在回測時守穩，才有利於逐步修復跌勢。短線以低點能否止穩、反彈能否突破壓力作為強弱分界，突破前仍由空方掌握走勢。（台新期貨提供）

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