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12月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌1768.02點，收38426.89點。12月電子期收2360點，下跌122.05點，正價差10.46點；12月金融期收3412.8點，下跌113.2點，逆價差1.55點。
12月電子期以2360點作收，下跌122.05點，成交37口。明年1月電子期以2400點作收，下跌67.3點，成交2口。
電子現貨以2349.54點作收，下跌115.93點；12月電子期貨與現貨相較，正價差10.46點。
12月金融期以3412.8點作收，下跌113.2點，成交252口。
金融現貨以3414.35點作收，下跌74.55點；12月金融期貨與現貨相較，逆價差1.55點。實際收盤價以期交所公告為準。
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