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全民權證／啓碁 二檔閃金光
網通大廠啓碁（6285）第3季歸屬母公司業主淨利20.9億元，季增28.3%，年增214.4%，每股純益4.35元；累計前3季歸屬母公司業主淨利為48.5億元，年增133.8%，每股純益10.1元。
法人看好2027全年營收仍將有雙位數增幅，三大產品線將同步成長，在網通業務上，受惠於美國基建長期需求，WiFi-7 滲透率明年將持續提升；低軌衛星業務則受惠於市場需求強勁，且啓碁為美系主要客戶地面設備獨家供應商；車用業務啓碁也持續開發如車用天線及感測模組等關鍵零組件，維持成長趨勢。
權證發行商建議，看好啓碁後市的投資人，可買價內外5%內、距到期日200天以上權證，擴大獲利空間。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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