定穎投控（3715）10月營收37.87億元，月增17.37%、年增121.47%，創單月歷史新高，主要受惠高階DDR5、ADAS與自駕板，以及智慧網卡與加速卡等產品需求強勁。

法人表示，定穎投控第4季隨高階產品出貨增加，搭配漲價效益及產品組合優化，預期營收規模擴大將推升獲利表現。

泰國廠20層以上AI伺服器板已進入量產，預計12月底開始小量出貨並認列營收，為2027年放量奠定基礎，市場上修第4季營收預估至112.7億元，季增29.6%、年增107.8%，毛利率由18.4%上修至22.9%，每股純益（EPS）上修至1.8元。權證券商建議，看好定穎投控後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期100天以上商品介入。（元大證券提供）

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