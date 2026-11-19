聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／定穎 瞄準逾100天
定穎投控（3715）10月營收37.87億元，月增17.37%、年增121.47%，創單月歷史新高，主要受惠高階DDR5、ADAS與自駕板，以及智慧網卡與加速卡等產品需求強勁。
法人表示，定穎投控第4季隨高階產品出貨增加，搭配漲價效益及產品組合優化，預期營收規模擴大將推升獲利表現。
泰國廠20層以上AI伺服器板已進入量產，預計12月底開始小量出貨並認列營收，為2027年放量奠定基礎，市場上修第4季營收預估至112.7億元，季增29.6%、年增107.8%，毛利率由18.4%上修至22.9%，每股純益（EPS）上修至1.8元。權證券商建議，看好定穎投控後市的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期100天以上商品介入。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。