奇鋐（3017）水冷板滲透率將由GPU擴展至ASIC，並由人工智慧（AI） 伺服器延伸至通用伺服器，及運算端擴大至通訊端，整體市場規模進一步成長，近期投信買盤持續挹注。

法人指出，輝達（NVIDIA）GB300與VR200 AI GPU設計全面採用水冷板模組，預期HGX及CPU機櫃也將轉向液冷設計，加上超微Helios、AWS Trainium及TPU機櫃採液冷，且CPU、通用伺服器、電源供應器、光收發模組液冷等採用率提升，奇鋐可望受惠。

奇鋐於越南擴充水冷板、歧管、機殼等產能，法人預估，2027年增加逾50%，將添動能。

權證券商建議，可買進價內外15%內、距到期日150天以上權證，擴大獲利空間。（凱基證券提供）

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