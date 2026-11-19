MSCI（明晟）半年度調整將在月底生效，其中，南電（8046）、台燿等新增成分股，有望獲得外資新一波買盤青睞，權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

南電第3季ABF載板業務受惠美系網通新世代1.6T交換器陸續放量出貨，帶動平均產品單價大幅走升，而BT載板則持續受惠記憶體強勁需求驅動，帶動營收貢獻，毛利率可望成長至29.31%，稅後純益32.98億元、季增45.71%，每股純益（EPS）5.1元。

南電第4季成長動能仍將來自於美系網通交換器、ASIC晶片等ABF高階載板業務，以及強勁記憶體需求帶動BT業務成長。此外，南電中國昆山廠區，於過去半年持續提升學習曲線，稼動率有效提升，整體ABF產能有望於第4季達滿產狀態，因此，市場上修第4季營收至183.7億元、季增12.2%，調高毛利率預估至33.5%，稅後純益預估季增41.2%達46.5億元，EPS上看7.2元，營收創歷史新高。

台燿隨AI運算平台高速互連技術由單通道224G朝448G發展，對訊號完整性與低損耗材料的要求持續提升，推動CCL材料加速升級，而台燿完整布局M8以上高階材料，應用涵蓋AI伺服器、交換器、光模塊、低軌衛星及AI電源，為此波材料升級的主要受惠者下，第3季EPS達12.88元，優於市場預期。

隨多家ASIC新專案導入、1.6T交換器及光模塊等應用持續放量，加上高階材料占比提升與新產能陸續開出，量價齊揚趨勢可望延續，帶動台燿獲利持續攀升，預估今年稅後純益128.1億元、年增275.9%，EPS約為43.1元。

看好南電、台燿股價的投資人，可買進價內外25%以內、有效天期150天以上商品靈活操作。