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世芯、日月光 權證四檔威風
台股持續在40,000點整數關口附近震盪整理，昨（18）日上漲102點，收在40,194點。發行券商指出，看好AI概念股後市的投資人可留意世芯-KY（3661）、日月光投控等權證布局機會。
法人看好世芯-KY憑藉先進製程實體設計、2.5D／3D異質整合及Chiplet封裝技術建立競爭門檻，隨CSP加速自研AI ASIC，設計複雜度及量產服務價值持續提升。
展望後市，法人認為，N3 AI加速器於下半年加速量產出貨，預期第4季營收續創新高，2027年隨既有專案放量及新客戶加入，世芯-KY全年營收有望成長三位數；N2加速器預計2027年第4季小量生產、2028年大規模量產，N5 CPU量產需求持續增加，中國ADAS業務表現優於預期。美系新客戶大型AI專案預計2027年第2季開始貢獻量產營收，同時積極爭取Google TPU後續專案，有望擴大客戶基礎、降低客戶集中風險。
日月光投控方面，法人指出，全製程CoWoS營收預期由2026年3億美元成長至2027年超過10億美元，CPO亦已於第4季開始量產，2027年預估貢獻超過5億美元營收，進一步擴大先進封裝業務規模。
權證發行商建議，看好世芯-KY、日月光投控可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。
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