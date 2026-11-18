台指期夜盤18日開盤時，受美股電子盤反彈帶動，以40,330點、下跌2點開出後，多在平盤附近震盪遊走，雖一度下殺至40,200點、下跌132點，但隨後傳出輝達臨時CEO將召開全體員工會議，令市場對黃仁勳動向留下想像空間中，美股電子盤盤堅，也帶動台指期夜盤上衝至40,689點、上漲357點，但隨後受聯準會成員發表鷹派談話，使台指期夜盤截至晚間約21點，指數約在40,318點、下跌14點。

18日美股電子盤焦點，在於輝達凌晨公布的財報表現，預估第4季營收1,300億美元，高於分析師預估的1,252億美元，同時，新任臨時CEO的Colette Kress對內部員工發送電子郵件，將在台灣時間19日凌晨1點召開員工會議，除員工信心喊話、激勵士氣外，市場也關注是否對黃仁勳去留釋放更清晰訊號，消息也激勵輝電子盤股價一度上漲逾3%，美光、AMD、谷歌、博通等AI巨頭也同步反彈，但聯準會理事沃勒發表鷹派談話，表示非常擔心通膨惡化，若不釋放1月加息訊號，則12月應升息2碼，拖累美股電子盤走勢，道瓊翻黑、那斯達克漲勢收斂；另外，聯準會將於19日凌晨3點公布10月FOMC會議紀要，民主黨則是籌備數據中心電力改革方案，相關消息左右台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,186元、下跌8元附近遊走，電子期上漲0.45%，半導體期上漲0.90%，中型100期貨指數則在多空僵持中，還未見成交記錄。

市場專家建議，就技術面來說，18日台股早盤開高後，遇短期均線反壓後震盪拉回，甚至由紅翻黑、震盪走低，最低來到39,260點，當日震盪幅度超過1,600點，且17日盤中震盪幅度亦高達1,700點以上，連續兩個交易日帶量盤中大幅震盪、力守年線39,320附近支撐，台股或有機會在年線附近短線止跌反彈，上檔壓力暫看短期5、10日均線，目前約在41,000點附近。