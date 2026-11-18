台積電（2330）為全球晶圓代工龍頭，憑藉先進製程技術與產能規模，持續掌握AI、HPC及高階晶片製造需求。

隨著AI晶片市場擴張，先進製程與先進封裝產能維持高度需求，近期傳出已通知客戶調漲2027年晶圓代工價格約10%至20%以上，預計自2027年第1季起生效，反映產能供需緊俏及技術領先所帶來的議價能力。

展望後市，晶圓代工價格調漲、AI晶片需求及先進封裝擴產，將成為台積電中長期營運成長的重要支撐。法人預估每股獲利的年複合成長率可達34%，並認為具備技術領先與產能重新配置能力，有助降低單一客戶需求變化的衝擊。

營運方面，台積電10月營收年增59.7%，創歷史新高，顯示AI相關需求仍具支撐，並持續擴充先進製程及先進封裝能力，並規劃將購自友達的中科廠區打造為先進封裝基地，第一期預計2029年量產，此外，也與友達合作開發玻璃基板CoPoS先進封裝技術，延伸異質整合布局；海外方面，與亞利桑那州公共服務公司簽署長期電力供應協議，供電容量規劃由1.2GW 提升至1.88GW，為後續先進製程擴產提供基礎。

然而，AI資本支出若放緩，可能同時影響多家大型客戶，形成較廣泛的需求風險；海外廠建置成本、先進封裝投產進度及後續產能利用率，也將是觀察獲利表現的重要指標。

（兆豐期貨提供）

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