日本第3季經濟小幅萎縮，讓日圓反彈面臨景氣考驗，實質國內生產毛額GDP季增年率為負0.1%，個人消費季減0.3%，連續兩季下滑；外需拖累成長，內需仍有正貢獻，但家庭支出疲弱，使日本央行更須觀察薪資能否帶動消費。

對持有美元、未來有日圓支付需求，且能承擔保證金交易風險者，建議可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

技術面上，美元兌日圓自高檔略為回落，對應日圓小幅回升，接下來須觀察美元兌日圓反彈高點能否逐步降低，並跌破近期整理區下緣；兩項條件成立，日圓反彈才較有延續空間。

若美元兌日圓重返前高，日圓仍面臨貶值壓力。日本當局何時出手仍有不確定性，日圓急升後能否守住漲幅，是判斷短線回補能否延伸為持續買盤的重要依據。

由於美國升息預期仍強，若日銀因消費疲弱而放慢升息，美日利差收窄空間便受限，日圓反彈容易遇阻。

設備投資維持成長，也讓日銀仍有評估進一步升息的空間；後續薪資成長若能轉化為消費與服務需求，將有助維持升息基礎，讓日圓獲得較持久的支撐。

期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。

（台新期貨提供）

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