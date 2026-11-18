臺灣期貨交易所昨（18）日榮獲文化內容策進院「第二屆ESG for Culture影響力獎」之「文化發展支持獎」，締造連續二年獲獎的卓越紀錄。期交所長期深耕文化傳承、創新育成與跨界合作，在追求金融本業穩健發展之餘，持續投入文化資產保存與社會共融，展現金融服務業結合文化永續的新典範。

「ESG for Culture影響力獎」由文化部與文策院聯手推動，旨在表彰企業與文化內容產業跨域融合的具體貢獻。期交所去年已於首屆獎項中獲頒「資源協助獎」；今年第二屆評選全面導入國際社會影響力評估標準（B4SI），透過數據化與指標化嚴格檢驗專案的實質社會與商業價值。期交所憑藉「文化臺灣公益專案」再度脫穎而出，獲頒「文化發展支持獎」，充分展現落實文化永續的深厚實績。

為響應主管機關「金融大回饋」行動計畫，期交所將企業社會責任化為具體行動，透過「文化臺灣公益專案」以公益贊助形式攜手文化內容產業，聚焦文化創意、偏鄉藝術與教育推廣三大核心主軸。期交所不僅支持本土文化創新走向國際舞台，深化內容的廣度與深度，更將藝文活動帶入偏鄉、原鄉及離島地區，縮短城鄉資源落差以落實文化平權；同時協助各級學校推廣藝文教育，提升學子文化學習能力。

期交所指出，身為我國期貨市場的重要樞紐，深信成熟健全的金融市場，除了追求經濟效益與市場穩定，更需要厚植國家的文化底蘊。文化是土地的記憶，未來期交所將持續透過資源挹注與實際行動，帶動更多企業夥伴一同投入台灣的文化資產與創意生態，實現經濟與文化的雙贏共好，攜手迎向更具韌性與人文溫度的永續未來。