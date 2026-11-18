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11月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲102.8點，收40194.91點。11月電子期收2453.8點，上漲13.75點，逆價差11.67點；11月金融期收3482.8點，下跌121.2點，逆價差6.1點。
11月電子期以2453.8點作收，上漲13.75點，成交25口。12月電子期以2476.45點作收，上漲9.9點，成交102口。
電子現貨以2465.47點作收，上漲21.45點；11月電子期貨與現貨相較，逆價差11.67點。
11月金融期以3482.8點作收，下跌121.2點，成交78口。12月金融期以3530.8點作收，下跌89.2點，成交147口。
金融現貨以3488.9點作收，下跌116.15點；11月金融期貨與現貨相較，逆價差6.1點。實際收盤價以期交所公告為準。
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