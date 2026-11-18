台股今（18）日收盤上漲102.8點、漲幅0.26%，終場以40,194.91點作收，成交量10,306.85億元；台積電（2330）收盤價2,175元，上漲5元，漲幅0.23%。

今日遇台指期月結算，雖然開高卻又出現大幅震盪，因外資期貨淨空單水位高，多頭力拼強勢，接近尾盤在強力拉高台積電。今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、景碩（3189）、欣興（3037）、健策（3653）、世芯-KY（3661）、日月光投控（3711）、奇鋐（3017）、金像電（2368）及智邦（2345）；成交金額大且疲軟者則為：創意（3443）、南亞（1303）、穩懋（3105）、台光電（2383）、國巨*（2327）、南電（8046）、台燿（6274）、台玻（1802）及大立光（3008）。

群益投顧表示，短線預估仍存11月6日低點37,837上下嘗試多頭抵抗機會，惟格局承壓風險未除。國安基金護盤挹注個別低基期的大型電子權值股，惟仍受AI產業趨勢疑慮牽制；AI概念題材為主軸的高評價、高基期股籌碼鬆動壓力續攀升，擇強嚴守技術面應對。

高盛上周最新數據顯示，避險基金對科技股的配置比標普500低配逾20%，相對有利科技股籌碼面（軋空醞釀），但基金的科技股低配置，也折射出經理人對科技股產業趨勢的高度擔憂。

安聯台灣大壩基金暨安聯台灣科技基金經理人蕭惠中表示，近期升息預期、美國期中選舉及美債殖利率波動干擾全球投資信心，加上台股今年漲幅在全球主要股市中相對突出，短線市場仍處於籌碼與信心調整階段；不過，AI、雲端伺服器、高速傳輸及規格升級等長期趨勢並未改變，企業獲利動能仍是支撐台股中長期表現的核心。

蕭惠中表示，近期在利率維持高檔及AI融資疑慮影響下，市場出現回檔，但修正幅度已逐步接近合理區間，有機會進入打底整理階段。評價面來看，目前台股本益比約19.75倍，接近歷史平均18.7倍；本淨比約3.4倍，則位於10年平均之上兩個標準差。後續行情關鍵將由評價擴張轉向企業獲利能否跟上，選股的重要性也將進一步提升。

產業趨勢方面，2026年五大雲端服務業者資本支出合計約8,050億美元，2027年預估進一步上修至約1.1兆美元，年增約39.8%，目前尚未看到明顯下修跡象。中長期則持續關注水冷散熱發展，2027年可望成為相關應用加速滲透的重要年份；Agentic AI發展亦可望提升CPU重要性，光通訊CPO則逐步從概念走向實際導入。

布局上，安聯投信持續看好AI伺服器、半導體供應鏈及先進製程等電子族群，以及部分供需偏緊的原物料；非電子族群則可留意特化及健康相關產業。