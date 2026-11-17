台指期夜盤17日開盤時，受那斯達克電子盤平穩帶動，以40,050點、上漲39點開出後，受美股由紅翻黑拖累下，指數一度殺破4萬點整數大關，來到39,537點、下跌474點，但飽受壓抑的買盤開始逢低進場，盤勢快速翻紅上漲，最高來到40,451點，隨後市場觀望18日凌晨將公布的輝達財報，多空互難越雷池一步中，截至晚間約21點，指數約在40,261點、上漲250點，高低震盪逾900點。

17日美股電子盤焦點，在於輝達在黃仁勳宣布辭去執行長等職務後，市場關注在18日凌晨6點將公布的財報，臨時CEO將主持投資者電話會議，目前市場預計第3季度營收1,091億美元，每股獲利2.47美元，遠高於去年同期，但自後黃仁勳辭職以來，已至少10家國際大行下調目標價，相關變化將左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,215元、上漲6元附近遊走，電子期下跌0.34%，半導體期上漲0.97%，中型100期貨指數則在多空僵持中，還未見成交記錄。

市場專家建議，就技術面來說，17日台股因輝達財報即將公布，盤勢上沖下洗，高低震幅將近1,800點，不過終場仍大跌近千點，雖守住4萬點整數關卡，但短期均線、月線、季線甚至半年線都下彎，上檔均線壓力沉重，KD也死亡交叉，趨勢仍然偏空，暫無出現止跌訊號，下檔支撐暫看年線。