上銀（2049）第3季稅後純益12.3億元，季增45%、年增175.8%，每股純益（EPS）3.48元；累計前三季EPS達7.51元。

法人表示，上銀傳動元件現階段訂單能見度已達半年以上，故2027年上半年業績明確度高，營運正向；2027年應用在半導體的機器人訂單持續成長、物流機器人有機會小量生產，人形機器人小量出貨微小型線軌，但量產可能仍需時間。

上銀微小型零件需求增加，主要應用在人形機器人、矽光子等業，公司已擴充產能。在未交訂單支撐下2027年業績持續成長，加以機器人等題材擁護，法人維持「買進」建議。

權證券商建議，看好上銀後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%、有效天期150天以上的商品介入。

（永豐金證券提供）

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