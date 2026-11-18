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全民權證／台泥 鎖定逾120天
台泥（1101）新能源事業虧損逐步收斂，法人看好海外併購及IPO布局有望帶動長期成長，目標價由原先水準上調至30元，潛在上漲空間約11%。
台泥第3季營收412.3億元，年增5.5%、季增8.2%，稅後純益18.1億元，較去年同期由虧轉盈，每股純益（EPS）0.24元，整體營運符合預期。
法人指出，台泥規劃整合土耳其、葡萄牙及非洲水泥業務赴海外掛牌，並通過以不超過7.5億歐元收購烏克蘭IFCEM及另外三家建材公司，有助擴大東歐市場布局。法人認為，海外IPO可拓展籌資管道、優化資本結構，並藉歐洲ESG市場提升企業評價。
權證發行商建議，看好台泥後市的投資人，可挑選價內外25％以內、有效天期120天以上商品靈活操作。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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