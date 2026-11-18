新台幣對美元匯率近期走弱，為2016年來最弱水位。央行總裁楊金龍表示，過去一個月來，央行每周至少進場一次，與美國財政部保持協調。

新台幣的弱勢與台灣經濟基本面形成明顯反差。台灣經濟已連數季呈兩位數年增，經常帳順差居全球第四，AI需求帶動出口暢旺，理論上應支撐新台幣走強。外資賣超固然是壓力來源之一，全球性基金今年已淨賣出台股約3兆元，但更深層的原因在於出口賺取的美元並未回流國內。

2020年以來，台企在海外帳戶累積約2,400億美元，用於未來對外投資與擴張全球產能；今年前九月核准對外投資額達660億美元，約為去年全年的兩倍。今年第2季經常帳順差約585億美元，其中538億美元被金融帳戶資產增加所抵銷。國內外匯存款9月擴大至10兆元新高，壽險業持續銷售美元保單，台積電2027年起將直接以美元對外資發放股利，使美元留在海外，難以轉化為新台幣的升值動能。

展望後市，央行穩定匯市決心強烈，美元指數持穩在103之上，美國10年期公債殖利率站上5%，美元利差優勢持續。外匯交易商多認為，除非政策立場明顯轉變，否則短期內新台幣不易轉強，AI題材對新台幣屬支撐力道，而非決定性因素；可用匯率期貨商品彈性布局。（永豐期貨提供）

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