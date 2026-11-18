聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／健策 挑價內外15%
健策（3653）第3季每股純益（EPS）為19.7元，創下單季歷史新高。其中，毛利率50%優於法人預期，而認列員工限制型股票產生約4.5億元額外營業費用，導致營業利益率降至37.4%，在業外利益高於預期及稅率較低的挹注下，前三季EPS為45.03元，年增67%，符合預期。
法人表示，健策受惠於AI基礎建設持續擴大，NVIDIA與AMD等新款AI加速器零組件與處理器插座（Socket）新平台放量、高單價均熱片（如 Rubin 等高階上蓋設計）帶動產品組合優化與規模經濟發酵，第4季營運將持續走升，獲利表現維持高檔，甚至有機會再創新高。
權證券商建議，看好健策後市的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期100天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。