健策（3653）第3季每股純益（EPS）為19.7元，創下單季歷史新高。其中，毛利率50%優於法人預期，而認列員工限制型股票產生約4.5億元額外營業費用，導致營業利益率降至37.4%，在業外利益高於預期及稅率較低的挹注下，前三季EPS為45.03元，年增67%，符合預期。

法人表示，健策受惠於AI基礎建設持續擴大，NVIDIA與AMD等新款AI加速器零組件與處理器插座（Socket）新平台放量、高單價均熱片（如 Rubin 等高階上蓋設計）帶動產品組合優化與規模經濟發酵，第4季營運將持續走升，獲利表現維持高檔，甚至有機會再創新高。

權證券商建議，看好健策後市的投資人，建議利用價內外15%以內、有效天期100天以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）

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