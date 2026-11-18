富世達（6805）第3季單季營收45.02億元，毛利率38.03%，歸屬母公司業主淨利12.42億元，單季每股純益（EPS）18.11元，皆創下歷史新高；累計今年前三季EPS達43.88元，表現亮眼。

富世達第3季單季伺服器液冷快接頭（QD）營收季增近八成。展望第4季，法人考量中系手機客戶受記憶體缺料及漲價影響，拉貨態度轉趨保守，加上VR機櫃放量時程遞延，預估營收51億元，季增12.7%、年增27.6%，EPS為20.42元。不過，受惠伺服器營收占比維持高檔，預估毛利率可提升至38.6%。

在伺服器業務方面，富世達QD月產能已擴充至450萬顆，預計2027年進一步提升至600萬顆。法人看好，輝達VR平台出貨動能將延續至2027年，下一代Ultra平台並有機會導入單價較高的大流量液冷快接頭（ZQD）；此外，AWS T3及微軟Maia等ASIC專案陸續出貨，Google TPU、Meta相關專案也將挹注成長動能。

法人指出 ，VR放量延至2027年第2季，可能影響後續Rubin Ultra出貨節奏，加上中系手機客戶拉貨動能偏弱，因此下修2027年營收預估至295億元，EPS由124.48元調降至121.74元。

法人認為，短期專案出貨時程及手機業務需求雖有變數，但富世達QD產能持續擴充，且GPU與ASIC新平台將帶動液冷快接頭需求成長，伺服器業務長期成長趨勢不變，因此維持買進評等。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日100天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。