輝達（NVIDIA）風波持續延燒，若輝達AI營運不確定性導致其市占率下滑，法人認為台股ASIC設計服務商如創意（3443）、世芯-KY業績可望受惠。

創意第3季營收187.55億元，連續兩個季度改寫單季歷史新高，單季每股盈餘（EPS）16.95元，創單季歷史新高。累計前三季EPS為40.84元。創意客戶自研N3 CPU在2026下半年放量後，2027年為完整年度貢獻。因應Agentic AI與深度推論架構，客戶新平台將CPU與TPU配置比從過往1：4提升至1：2，推升CPU的需求總量。

另一成長動能為北美車用客戶，預計採用台積電N3E先進製程，預估北美車用專案將於2027下半年加入，顯著優化產品獲利結構；新的CoWoS訂單也增加。創意受惠AIASIC訂單增加，除拿到原本客戶下一代訂單，也增加新客戶，2027~2028年成長動能佳，預期獲利成長性提升。

世芯-KY第3季每股純益37.68元，累計前三季每股純益75.94元。法人樂觀預估，在美系大客戶3奈米製程案件放量助攻，及其他新案挹注下，明年業績有望翻倍增長，上看逾1,200億元，挑戰新高。

受惠北美CSP客戶N3 AI加速器量產，2026年世芯-KY營運將大幅成長；展望2027年除既有N3專案持續放量外，美系新客戶約10億美元專案預計自2027年第2季起貢獻量產營收，將推動營收及獲利進一步成長。中長期N2 AI加速器亦持續推進，預計2028年進入量產，成為下一階段成長動能。

權證發行商建議，看好創意、世芯-KY等第3季EPS創新高個股的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的認購權證入手，但宜靈活操作，並善設停利停損。