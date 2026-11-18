近期原油市場整體呈現震盪回落格局，走勢主要受中東地緣政治消息面與供需基本面數據交錯影響，除中東局勢本身的發展，美國國內政治版圖的變動亦對市場預期產生影響。

民主黨在期中選舉全面勝出後，市場預期國會可能利用12月11日政府撥款期限，對川普政府的海外軍事行動與資金運用施加限制。這種政治上的制約力量，進一步提高白宮尋求停火與外交斡旋的政治誘因。

基本面部分，美國API數據顯示原油庫存增加，且波斯灣與中東地區的原油出口數據維持平穩，顯示實際供應鏈仍具韌性，地緣風險溢價的來回定價與平穩的供給數據將相互牽制。

展望後市，原油將維持「震盪走低」偏空格局，因地緣風險的邊際影響力受制於國內外政治環境而遞減，且基本面正轉向供過於求。短期內地緣消息雖將引發油價的波動與技術性修復，但難以扭轉油市長期供過於求的結構性趨勢。預期原油期貨價格在反映地緣政治雜音與基本面疲弱的拉鋸中，持續維持震盪走低的格局。

資產配置上，投資人可適度關注並運用如「期元大S&P石油」或「期街口布蘭特原油正2」等原油相關ETF作為避險工具，藉由動態的商品部位配置，來抵禦原油價格潛在上漲對股市及其他風險資產所帶來的衝擊。（永豐期貨提供）

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