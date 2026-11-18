今日主題 第3季財報出爐，在AI雜音頻現之際，檢視公司基本面是多頭買盤當務之急，觀察第3季每股純益（EPS）創歷史新高者以AI族群當道，顯示AI概念股仍為推升股市主軸，但台股近期上下波動劇烈，可先以權證操作，用小資金爭取大獲利。

上市櫃公司第3季財報出爐，雖然AI雜音頻現，但觀察第3季每股純益（EPS）創歷史新高者，仍以AI族群最多，例如南亞科（2408）、群聯個股受矚目，權證券商表示，在台股盤勢仍未止穩前，可留意相關權證的布局時機，獲取槓桿利潤。

南亞科受惠AI基礎設施拉貨與長約效益浮現，第3季營收1,336.4億元，季增61.9%，平均銷售單價（ASP）季增逾60%，毛利率受ASP上升帶動，上揚至85.66%，單季EPS為25.4元。

南亞科董事會決議將2026年資本支出預算由原訂的520億元，大幅上調至不超過697億元，增幅約34%，較2025年資本支出134億元，年增420.1%，資本支出調升主要用於5A新廠建置與EUV先進設備預付款。

5A新廠第一階段月產能規劃為3.59萬片，於明年第1季進行設備移入裝機、第4季開始投產貢獻出貨，目標於2028年底前達成每月投片量3萬片，並於2030年底前達成全產能每月投片量5萬片的長期目標，市場預估南亞科今年EPS上看76.4元。

群聯第3季AI系統模組營收強勁季成長88%，比重提升至57%，提前達成超過50%的目標，儘管第4季消費市場轉弱，但企業級SSD出貨展望持續樂觀，預估春節後企業級SSD將面臨嚴重的供不應求。

在第3季EPS交出138元的歷史新高佳績後，市場預估今年將上看442元。此外，10月營收月增2.9%至315.3億元，持續有創高表現，且隨高附加價值的AI系統模組出貨維持強勁，產品組合轉佳，但因庫存成本持續墊高，市場預估單季毛利率54.2%，EPS為116.6元。

在NAND價格倍增，以及群聯具有充足庫存的優勢下，預估2026年營收年增292.6%，EPS達442元。

看好南亞科、群聯後市的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期三個月以上的權證介入。