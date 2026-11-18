股期雙市昨（17）日續挫，台指期下跌708點至40,073點，逆價差縮至19.11點。期貨商表示，輝達財報即將公布，短線市場充斥不確定性，在指數出現止跌訊號前，維持弱勢整理為主。

台股昨日開低後一度跌破4萬點大關，隨後急拉翻紅，但電子股反彈遭逢賣壓，指數再度轉弱，終場重挫、勉強守住4萬點，呈現急跌後反彈受阻的盤勢，終場加權指數收40,092點，下跌947點，成交金額逾9,600億元。

台指期下跌708點至40,073點，三大法人淨空單增加3,884口至7,106口，其中外資淨空單增加1,109口至97,896口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少2,067口至2,962口。

其中，昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商投信選擇權淨部位，目前以賣買權作布局；近月選擇權籌碼呈現悲觀，賣權OI小於買權OI差距為6.3萬餘口，買權OI增量持續大於賣權，目前選擇權空方表態不變。

台新期貨認為，台指期昨日呈現開低震盪格局，盤中來回出現千點的大幅震盪，盤面上鴻海（2317）、聯發科（2454）逆勢收紅，表現相對撐盤，終場以黑K棒留上下影線作收。目前指數尚未消化利空消息，加上輝達財報即將公布，短線不確定性充斥市場，在指數出現止跌訊號前，維持弱勢整理為主。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在33,700點，11月第三周周五的買權最大OI落在43,000點，賣權最大OI落在39,100點；外資台指期買權淨金額2.28億元、賣權淨金額4.64億元。

整體來看，昨日賣壓略為降溫，但量能相比前一交易日放大，價跌量增，下殺過程中仍有不少籌碼在換手；後續可留意今日清晨輝達財報公布後，大型權值與中型主流股走勢。

群益期貨表示，昨日外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為悲觀，月選呈現悲觀，整體籌碼面略為悲觀。技術面上，台股持續測試大區間下緣位置，目前在11月6日低點不被跌破下，短線仍以震盪保守看待。