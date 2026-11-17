富邦期貨繼114年榮獲台北市政府「中高齡者暨高齡者友善企業認證」後，115年再度獲得肯定，並自眾多參選企業中脫穎而出，進一步獲頒「特選認證」，展現公司長期推動中高齡友善職場、人才永續及跨世代共融的具體成果。

面對高齡化與數位轉型趨勢，富邦期貨秉持「全齡共融、人才永續」理念，將年齡友善思維融入人才招募、培育發展、健康照護及福利制度，致力打造不同世代員工皆能發揮所長、持續成長的工作環境。

期貨市場高度仰賴專業知識與實務經驗，富邦期貨長期重視中高齡人才的專業價值，透過多元招募管道、師徒制度及經驗傳承機制，鼓勵資深同仁持續貢獻專業；同時推動跨世代共學，由年輕同仁分享AI及數位工具應用，協助中高齡員工提升數位能力，實現經驗傳承與數位轉型並進。

115年富邦期貨進一步升級員工照護與福利措施，新增家庭關懷假，協助同仁兼顧工作與家庭照護需求；健康檢查亦開放退休人員及眷屬參與，延伸健康照護範圍；並將端午節及中秋節禮金由每節3,000元調升至3,600元。此外，持續提供臨場醫護服務、員工協助方案（EAP）及多元健康促進活動，建構更完善的員工支持體系系。目前富邦期貨中高齡員工占比已逾五成，平均年資達13.2年，顯示公司在人才留任、經驗傳承及友善職場推動上的長期投入與成果。

富邦期貨表示，此次榮獲台北市中高齡者暨高齡者友善企業「特選認證」，不僅是對公司推動全齡友善職場成果的肯定，亦為推進人才永續發展注入更多動能。未來將持續深化人才培育、AI轉型、金融教育、公益參與及員工照護，攜手不同世代人才交流共融與共同成長，創造企業、員工與社會共好的永續價值。