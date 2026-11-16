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再傳美國擴大管制AI晶片出口 台指期夜盤上沖下洗

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤16日開盤時，受那斯達克電子盤回穩帶動，以40,900點、上漲119點開出後，飽受日盤壓抑的多頭買盤開始歸隊，帶動指數一路上衝至41,484點、大漲703點，雖隨後陷入橫盤整理走勢，但在市場再度傳出美國商務部正研議新一輪AI晶片出口管制中，行情開高走低，晚間20點30分過後，一度翻黑後快速反彈，截至晚間約21點，指數約在41,115點、上漲334點。

16日美股電子盤焦點，在於輝達（NVIDIA）在黃仁勳宣布辭去執行長等職務後，國際大行陸續調降目標價，連累AI股也陷入修正整理格局，同時華爾街也正在關注輝達在17日將公布財報，在領導層變動後，新任領導階層對原有融資安排與客戶訂單影響，以及相關監管風險對公司增長與利潤率的衝擊，此外，市場傳出，美國商務部正敲定新一輪AI晶片出口管制，擬將新加坡、馬來西亞、泰國等7國納入先進晶片出口許可制度，適用範圍涵蓋輝達Blackwell及更先進產品，最快本月公布下，那斯達克電子盤多在盤下遊走，同時，市場也在緊盯聯準會主席華許於17日凌晨1點發表談話的內容，以推敲12月會議升息可能，因而也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,215元、上漲6元附近遊走，電子期上漲0.95%，半導體期則在多空僵持中，還未見成交記錄，中型100期貨指數上漲0.11%。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股接連跌破5日均線、12日長黑K棒低點42,943點、10日均線及42,000點整數關卡，短線技術面明顯轉弱，也意味著自11月6日低點37,837點反彈至11月12日高點44,525點、累計6,688點的反彈行情宣告終結。由於16日收在當日最低點41,040點，已跌破37,837~44,525點短線跌深反彈回檔0.5位置約41,181點，接下來首要觀察多方能否在此展開多方抵抗，帶動指數迅速站回41,181點之上；若遲遲無法收復，下檔支撐將進一步下移至0.618回檔位置約40,392點。

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第一類接觸／法人：雄獅今年每股估賺12.6元

雄獅（2731）採取精準分眾策略，分析師表示，其依目標客群，建構競爭力產品線，除登山、滑雪、高爾夫等高端社群客戶，也同步拓展「鐵道旅遊」全球版圖，除國內獨家營運的阿里山福森號等觀光列車外，目光擴展長程鐵道版圖，推出加、澳等豪華列車行程。

黃金期 靈活操作

美國日前公布的10月非農就業數據遠優於市場預期，失業率降至4.1%，10月CPI、核心CPI雙雙高於市場預期，加上聯準會官員接連釋出鷹派言論，CME FedWatch顯示市場對12月升息1碼的機率已升至八成五以上，甚至開始押注升息2碼的可能。在聯準會升息預期升溫、美元與美債殖利率走強、地緣風險反覆三方因素交織下，金價短線波動恐仍劇烈，市場操作仍建議以區間操作、控制部位為主。

智邦期 動能轉強

智邦（2345）受惠AI資料中心需求持續強勁，800G高階網路交換器與新一代AI加速卡出貨同步放量，10月營收創下歷史新高，月增10.6%、年增91.2%。累計前十月營收年增65.8%；其中，第3季合併稅後淨利為130.65億元，單季每股盈餘（EPS）達 23.39元，雙雙創下歷史新高。

健策、愛普 四檔有底氣

AI基礎建設持續擴大，帶動高階散熱及先進封裝零組件需求升溫，健策（3653）、愛普*受惠產品組合優化及新業務布局，2027年營運成長可期。法人指出，健策高單價Removable Lid預計明年第1季導入量產，加上均熱片及補強環（Stiffener）設計複雜度提高，預估2027年EPS達178.4元；愛普則受惠IoT RAM及矽電容業務同步成長，2027年營運動能看俏。

穩懋、精材 押注長天期

受惠AI商機外溢、高速傳輸與高階應用需求爆發，半導體供應鏈穩懋（3105）、精材今年基本面繳出亮眼成績單。近期台股高檔震盪，兩檔個股股價經歷短線籌碼調節而修正，但因長線成長動能明確，吸引不少看好波段反彈行情的資金轉入。

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