再傳美國擴大管制AI晶片出口 台指期夜盤上沖下洗

台指期夜盤16日開盤時，受那斯達克電子盤回穩帶動，以40,900點、上漲119點開出後，飽受日盤壓抑的多頭買盤開始歸隊，帶動指數一路上衝至41,484點、大漲703點，雖隨後陷入橫盤整理走勢，但在市場再度傳出美國商務部正研議新一輪AI晶片出口管制中，行情開高走低，晚間20點30分過後，一度翻黑後快速反彈，截至晚間約21點，指數約在41,115點、上漲334點。

16日美股電子盤焦點，在於輝達（NVIDIA）在黃仁勳宣布辭去執行長等職務後，國際大行陸續調降目標價，連累AI股也陷入修正整理格局，同時華爾街也正在關注輝達在17日將公布財報，在領導層變動後，新任領導階層對原有融資安排與客戶訂單影響，以及相關監管風險對公司增長與利潤率的衝擊，此外，市場傳出，美國商務部正敲定新一輪AI晶片出口管制，擬將新加坡、馬來西亞、泰國等7國納入先進晶片出口許可制度，適用範圍涵蓋輝達Blackwell及更先進產品，最快本月公布下，那斯達克電子盤多在盤下遊走，同時，市場也在緊盯聯準會主席華許於17日凌晨1點發表談話的內容，以推敲12月會議升息可能，因而也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,215元、上漲6元附近遊走，電子期上漲0.95%，半導體期則在多空僵持中，還未見成交記錄，中型100期貨指數上漲0.11%。

市場專家建議，就技術面來說，16日台股接連跌破5日均線、12日長黑K棒低點42,943點、10日均線及42,000點整數關卡，短線技術面明顯轉弱，也意味著自11月6日低點37,837點反彈至11月12日高點44,525點、累計6,688點的反彈行情宣告終結。由於16日收在當日最低點41,040點，已跌破37,837~44,525點短線跌深反彈回檔0.5位置約41,181點，接下來首要觀察多方能否在此展開多方抵抗，帶動指數迅速站回41,181點之上；若遲遲無法收復，下檔支撐將進一步下移至0.618回檔位置約40,392點。