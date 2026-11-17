國際原油市場上周先跌後彈，美伊和談消息仍主導油價走向；布蘭特原油10日盤中一度跌破90美元，為8月以來首見。不過11日伊朗表態，不允許濃縮鈾出境，油價自兩個月低點反彈；12日美國總統川普稱不需與伊朗達成協議，葉門胡塞武裝又宣稱攻擊沙烏地輸油管等設施，帶動油價再次開始反彈。

供給面則持續壓抑油價。沙烏地傳出10月產量回升至日均1,056萬桶，月增26%，國際能源總署（IEA）指出，本季油市將出現開戰以來首度供過於求，美國原油與成品油庫存增加。總經面，美國通膨偏熱，市場已大致反映聯準會12月升息預期，美元走強亦對油價形成壓力。

展望後市，18日將公布EIA庫存報告與聯準會會議紀要，月底29日則有OPEC+會議討論2027年產量配額。伊朗15日再宣稱荷莫茲海峽有三艘油輪觸雷，雖未經證實，但航運風險仍高。投資人若希望參與油價波動或進行能源成本避險，可透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」進行交易，該商品具備三大優勢：採新台幣計價、以現金交割、交易門檻親民。須留意期貨的槓桿特性，審慎評估自身風險承受度，務必做好資金控管，並嚴格控制保證金水位。（統一期貨提供）

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