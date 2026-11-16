電子代工大廠鴻海（2317）為臺灣期貨交易所股票期貨標的，受惠AI伺服器需求增加及消費性電子產品進入出貨旺季，第3季營運表現亮眼，營收達3.02兆元，季增19.4%、年增46.5%，創歷史單季新高；毛利率6%，每股盈餘5.51元。雖然原物料成本上升及產品組合變化使毛利率略為下滑，但營運規模擴大及垂直整合效益，帶動獲利成長。

展望後市，鴻海上修2026年四大產品線營運展望，AI伺服器及新一代機櫃出貨將成為主要成長動能；市場預估第4季營收可達3.8兆元，季增27.9%，每股盈餘上看7元；2027年AI機櫃出貨量預期維持高雙位數成長，將有助支撐中長期營運表現。

技術面觀察，鴻海近期股價經歷一波急跌後出現反彈，股價仍位於月線、季線及半年線下方，且月線與季線持續下彎，代表中期走勢尚未完全轉強。若後續能持續站穩短期均線，並突破月線壓力，將有助於延續反彈；反之，若再度跌破短期均線，則須留意賣壓重新浮現。

鴻海基本面受AI需求支撐，短線股價也出現止跌反彈跡象，但中期均線壓力仍在。後續宜留意量價變化、法人資金動向及技術指標能否同步轉強。（國票期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）