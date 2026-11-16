台指期 短線弱勢整理

股期雙市昨（16）日同步重挫，台指期下跌2,954點至40,885點，逆價差為155.08點。期貨商表示，後續可留意18日清晨公布的輝達財報，以及同一天台指期結算前後的籌碼變化。

台股昨日電子權值與人工智慧供應鏈同步重挫，終場收在全日最低，電子股成為盤面下跌重心，跌勢並由大型權值延伸至中小型電子，終場加權指數收在41,040 點，下跌2,635點，成交金額約逾8,400億元。

期貨市場方面，昨日台指期下跌2,954點至40,885點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少496口至3,222口，其中外資淨空單減少4,083口至96,787口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少8,141口至5,029口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，自營商投信選擇權淨部位，目前以賣買權作布局。近月選擇權籌碼呈現悲觀，賣權OI小於買權OI差距為5.3萬餘口，買權O增量積極大增，目前選擇權空方持續表態。

群益期貨表示，外資期現貨依舊保守，自營商選擇權略為悲觀，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股再度測試大區間下緣位置，目前在波動率再度轉升下，短線仍以震盪保守看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈開低走低格局，盤面持續受輝達事件影響，盤中失守短期均線，指數一路下殺，終場以長黑K帶上影線作收，跌點為史上第二大。目前指數受利空消息衝擊，加上月線反壓影響，不利延續指數反彈走勢，因此，短線在站回季線前，預期維持弱勢整理為主。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在33,700點，11月第三周周五結算的買權最大OI落在43,000點，賣權最大OI落在42,800點；外資台指期買權淨金額0.5億元、賣權淨金額4.18億元。

整體來看，昨日是這波回檔以來最重的一天，跌停84家高於11月5日的56家，指數跌點也是這波最大，這次的壓力來自AI龍頭的評價重估，輝達目標價接連遭到下修，台股的AI供應鏈遭調節，後續可留意輝達財報、台指期結算前後籌碼變化。