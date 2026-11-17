貨櫃航商萬海（2615）第3季稅後純益217.93億元，每股純益（EPS）7.77元，年增87.2%；推升前三季稅後純益達409.99億元，EPS為14.61 元，年增91.2%，已賺贏去年全年。

法人認為，美國線進入傳統淡季，預期第4季運價較第3季回落，惟亞洲區域航線進入需求旺季，加上節慶備貨及庫存回補需求，貨量可望獲得支撐。供給方面，中東地緣政治風險、巴拿馬運河限航及亞洲港口壅塞持續影響船舶周轉效率，全球貨櫃船閒置率僅0.7%，有效運力仍偏緊，有助支撐運價維持相對高檔。

權證發行商建議，看好萬海股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。（統一證券提供）

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