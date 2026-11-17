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樺漢 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

樺漢（6414）在手訂單持續創高，成長模式由過去偏重硬體與規模擴張，逐步轉向高毛利AI解決方案、軟體服務及全球平台整合，有利中長期毛利結構、獲利能力持續改善。

樺漢今（2026）年第3季營收486億元；毛利率19.5%；每股稅後純益（EPS）7.81元。樺漢在手訂單提升至超過2,800億元，訂單出貨比（BB Ratio）1.3至1.35；實體AI（Physical AI）為樺漢未來五年產品轉型核心；公司打造ESaaS軟硬整合等經常性收入平台。持股Kontron提升至49.4%，三年綜效可創造4,000萬歐元，NCR每年營收規模200億。

權證券商建議，看好樺漢後市的投資人，建議利用價內外20％以內、可操作天期150天以上的商品介入。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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