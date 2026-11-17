聽新聞
0:00 / 0:00
貿聯 選價內外10%
貿聯-KY（3665）第3季受惠ASIC平台量產及AEC、電源產品出貨強勁，獲利優於預期，法人看好，第4季營運將再創新高，法人對其維持「買進」評等。
法人看好貿聯-KY第4季進入多重成長動能同步發酵階段。Interplex自10月起納入合併營收，單月貢獻約6,700萬美元，折合新台幣約22億元。另受惠客戶Power Rack部署需求增加，加上大型ASIC客戶電源業務持續成長，帶動營運動能延續。此外，部分9月營收因關帳時點遞延至10月認列，也進一步挹注第4季營收。
權證發行商建議，看好貿聯-KY後市的投資人，可挑選價內外10%以內、剩餘天數超過180天以上的認購權證操作，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。