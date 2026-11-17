川湖、矽力 押逾三個月

川湖（2059）、矽力-KY基本面仍成長，遇大盤下挫時為法人買盤重點，但盤勢震盪劇烈，可以權證短線操作試探盤勢是否回溫。

川湖第3季獲利率強勁，每股純益（EPS）122.79元，季增65%、年增266%。10月營收45.62億元。多款新型AI機櫃正持續推出，包括NVIDIA的VR200 、 HGXB300/R200、Vera CPU與LPU機櫃、AMD的MI450 Helios機櫃及ASIC機櫃等，預計於今年第4季至明（2027）年第1季陸續放量。

川湖伺服器滑軌營收將於2027至2028年維持逾50%年增幅，2026至2028年營收占比約95~97%。因公司在伺服器滑軌設計領域的主導地位，加上多款新世代機櫃持續導入，毛利率將維持80%以上。

矽力-KY第3季營收季增20.9%，年增52.4%，主要受惠資料中心需求，年增逾120%。此外，雖消費性終端市場整體疲軟，但公司市占率提升，消費性營收仍維持年增30%以上，工業及車用呈強勁成長。在今年第2季業外收益基期較高下，獲利季減42.1%至9.1億元，EPS為2.34元。展望今年第4季預期消費性需求疲弱，然資料中心動能仍強勁，營收將呈季持平至小幅成長 。

資料中心及車用動能延續，矽力-KY明年營收成長上看30%。資料中心需求使得半導體供應鏈產能趨緊，產業仍處於上升周期。矽力因提早布局12吋產品，產能供應較佳，有利於在這次周期中取得市占。

權證發行商建議，看好川湖、矽力-KY的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期100天以上的商品介入。