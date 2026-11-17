長榮、陽明 四檔動能強

隨著全球貿易情勢、運價走勢及供需變化牽動產業景氣，法人看好明年航運產業前景正向，而貨櫃航運股長榮（2603）、陽明兩大指標股後市動向備受關注，相關權證可伺機布局。

法人看好航運產業2027年整體前景正向，貨櫃航運雖面臨供過於求壓力，但地緣政治干擾航線、港口壅塞及老舊船舶淘汰等因素，可望抵銷部分過剩運能，支撐運價維持高檔。散裝航運受惠西非鐵礦砂新產能陸續開出，帶動長程運輸需求增加，預期散裝運價將進一步墊高，挹注航商營運。

法人表示，2027年市場供需仍呈現多空因素交錯，儘管新船交付使市場面臨運能供過於求壓力，但地緣政治風險可能導致航線調整，加上港口設備老舊造成塞港，及老舊船舶逐步淘汰等因素，預期可消化大部分過剩運能，支撐整體貨櫃運價維持高檔區間。

展望長榮後市，法人分析，目前貨量正由旺季轉入淡季，運價動能受到壓抑，預估未來四周運價仍將處於修正格局。不過，12月至2027年1月將迎來中國農曆年前提前備貨潮，季節性出貨需求有望升溫，帶動歐洲線運價止跌回升。

陽明第4季營運方面，法人認為，儘管11月至12月進入傳統貨運淡季，貨量逐步放緩，但考量船舶調度仍偏緊，加上歐美港口壅塞及地緣政治風險持續干擾有效運力，預期航商獲利仍可維持年增，短期營運展望維持正向。

權證發行商建議，看好長榮、陽明後市的投資人，可挑價內外10%以內、剩餘天數超過90天以上的相關認購權證布局，藉以放大槓桿利潤。