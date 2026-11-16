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11月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北16日電

台北股市今天下跌2635.04點，收41040.08點。11月電子期收2490.20點，下跌211.90點，逆價差21.86點；11月金融期收3630點，下跌121.80點，正價差12.37點。

11月電子期以2490.20點作收，下跌211.90點，成交100口。12月電子期以2500.15點作收，下跌210點，成交1口。

電子現貨以2512.06點作收，下跌180.89點；11月電子期貨與現貨相較，逆價差21.86點。

11月金融期以3630點作收，下跌121.80點，成交163口。12月金融期以3638點作收，下跌120.40點，成交9口。

金融現貨以3617.63點作收，下跌127.36點；11月金融期貨與現貨相較，正價差12.37點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 逆價差

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