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群聯 二檔活力旺
群聯（8299）AI儲存業務持續擴張，法人看好地端AI及AI PC逐步普及，帶動公司長期成長動能。
群聯第3季合併營收860.76億元，季增26.8%、年增374.6%；毛利率59.7%，較前季下滑5.6個百分點；營業利益328.98億元，稅後淨利305.48億元，每股純益（EPS）138元。產品組合方面，AI生態系相關業務成為主要成長動能，涵蓋企業級SSD（eSSD）、aiDAPTIV、AI PC及AI Server等，其中企業級儲存需求持續擴張。
權證發行商建議，看好群聯後市股價表現的投資人，可挑選價內外15％以內、有效天期100天以上的商品靈活操作。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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