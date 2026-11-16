車用PCB大廠敬鵬（2355）基本面傳捷報，受惠產品組合優化與成功反映原料成本，第3季毛利率躍升至逾20％水準，單季稅後純益5.33億元、每股純益（EPS）1.34元，一舉超越上半年總和。

敬鵬前三季稅後純益9.6億元，EPS達2.42元，提前超越去年全年的1.6元；最新10月合併營收亦達18.52億元、年增33.02％，展現強勁爆發力。

隨AI產能外溢效應與工控、高階車用需求增溫，目前訂單遠大於供給，法人看好第4季營運持續向上；同時公司通過68.23億泰銖泰國擴產計畫，為中長期增添成長動能。

權證發行商建議，看好敬鵬後市的投資人，可留意價內外15％內、剩餘天數90天以上的權證參與行情。（永豐金證券提供）

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