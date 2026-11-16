嘉澤 挑價內外15%

嘉澤（3533）第3季獲利符合預期，利潤率可望落底，法人看好，超微（AMD）Venice開始放量及快接頭（QD）、壓縮附加記憶體模組（SOCAMM）等伺服器相關產品出貨擴增，將扮演未來主要營運成長動能。

法人指出，雖然零組件長短料問題壓抑通用伺服器出貨表現，所幸隨超微Venice、英特爾（Intel） Oak Stream等新CPU平台滲透率提升，帶動針腳及產品單價走揚，預估嘉澤2027年伺服器相關營收可望年增60%，優於2026年55%至60%水準。

法人預估，嘉澤2027年伺服器營收占比，將由2026年54%提高至65%，並拉抬毛利率回升，獲利動能明顯轉強。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上權證。（群益金鼎證券提供）

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