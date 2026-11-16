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穩懋、精材 押注長天期
受惠AI商機外溢、高速傳輸與高階應用需求爆發，半導體供應鏈穩懋（3105）、精材今年基本面繳出亮眼成績單。近期台股高檔震盪，兩檔個股股價經歷短線籌碼調節而修正，但因長線成長動能明確，吸引不少看好波段反彈行情的資金轉入。
觀察基本面表現，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋受惠iOS高階機種拉貨延續及Wi-Fi升級帶動，第3季合併營收達58.59億元，季增11％、年增31％；毛利率大幅拉升至37.4％，單季稅後純益達19.3億元、每股純益（EPS）衝上4.55元，寫下近六年單季新高，累計前三季EPS高達8.12元。
此外，穩懋10月合併營收達20.56億元、年增31.88％，營收動能穩健。展望後市，目前衛星航太等基礎設施與光通訊營收占比已過半，隨資料中心光通訊與新專案產能到位，公司看好第4季營收與毛利率維持高檔，中長線結構更趨健康。
封測廠精材同樣表現不俗，受惠12吋晶圓測試服務需求爆發及AI晶片測試外溢商機，第3季營收攀升至27.02億元，單季稅後純益達6.09億元；最新公告的10月合併營收更達9.89億元，月增6.08％、年增38.98％，前十月營收達77.89億元、年增32.38％，營運動能強勁，後市展望持續樂觀。
穩懋與精材近期隨大盤與半導體族群修正出現拉回整理，但反彈力道強勁，相較大盤仍具備基本面支撐與抗跌韌性。
權證發行商指出，看好穩懋、精材後市的投資人，可透過認購權證介入，建議挑選價內外15％內、剩餘天數90天以上權證，降低時間價值耗損並靈活掌握後續行情。
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