健策、愛普 四檔有底氣

AI基礎建設持續擴大，帶動高階散熱及先進封裝零組件需求升溫，健策（3653）、愛普*受惠產品組合優化及新業務布局，2027年營運成長可期。法人指出，健策高單價Removable Lid預計明年第1季導入量產，加上均熱片及補強環（Stiffener）設計複雜度提高，預估2027年EPS達178.4元；愛普則受惠IoT RAM及矽電容業務同步成長，2027年營運動能看俏。

健策第3季營收94.93億元，季增30.5%、年增87.3%，受惠高毛利均熱片營收占比提升及規模經濟效益，毛利率達49.97%，優於法人原先預期的47.5%至48%。法人表示，展望第4季，隨NVIDIA Vera Rubin相關產品出貨，以及AMD新一代AI加速器散熱零組件逐步放量，預估毛利率可提升至50.6%。

愛普第3季合併營收33.12 億元 ，展望第4季，管理層指出，IoT RAM客戶訂單需求強勁，已超過目前可取得的DRAM供應量，年底前備貨維持高檔，加上矽電容業務持續成長及力積電銅鑼廠機台遷移影響逐步淡化，法人預估全年EPS達20.75元。

除既有業務成長外，愛普也積極拓展矽電容市場。其中，嵌入基板的分離式矽電容（IPD）需求快速升溫，2027年營收可望數倍成長；此外，公司與聯電合作開發的深溝槽電容（DTC）已完成技術驗證，目前已有數個客戶導入，惟正式量產時程尚未確定。隨AI/HPC先進封裝及高階終端應用需求增加，矽電容業務可望成為愛普中長期成長動能。

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