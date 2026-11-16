美國日前公布的10月非農就業數據遠優於市場預期，失業率降至4.1%，10月CPI、核心CPI雙雙高於市場預期，加上聯準會官員接連釋出鷹派言論，CME FedWatch顯示市場對12月升息1碼的機率已升至八成五以上，甚至開始押注升息2碼的可能。在聯準會升息預期升溫、美元與美債殖利率走強、地緣風險反覆三方因素交織下，金價短線波動恐仍劇烈，市場操作仍建議以區間操作、控制部位為主。

市場焦點接下來將轉向12月4日公布的11月非農就業數據，以及12月8、9日的FOMC會議，是否年內二度升息，將是左右金價下一階段方向的關鍵。

地緣政治方面，中東情勢持續反覆，本輪油價波動中，黃金的避險角色並不明顯，油價走高反而加深通膨疑慮、強化聯準會緊縮預期，使利率壓力壓過避險買盤；不過根據世界黃金協會數據顯示，全球央行第3季淨買進黃金約321公噸，為金價提供底部支撐；而SPDR黃金ETF持倉近期小幅減少，顯示法人資金短線轉趨觀望。

臺灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，其契約規格已於今年7月起正式調整生效，美元黃金期貨、臺幣黃金期貨以及黃金選擇權契約規模縮小，投資人可更加靈活操作。

（華南期貨提供）

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