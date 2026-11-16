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智邦期 動能轉強
智邦（2345）受惠AI資料中心需求持續強勁，800G高階網路交換器與新一代AI加速卡出貨同步放量，10月營收創下歷史新高，月增10.6%、年增91.2%。累計前十月營收年增65.8%；其中，第3季合併稅後淨利為130.65億元，單季每股盈餘（EPS）達 23.39元，雙雙創下歷史新高。
智邦CPO交換器透過CPO技術將光學引擎移至102.4T的ASIC旁，進一步降低功耗與散熱需求；除搭配Broadcom Tomahawk 6，也攜手另一家國際業者推出新解決方案，隨營收亮麗、光傳輸商機陸續發酵，投資人不妨可以留意智邦期（OPF）做相關操作。
因應客戶訂單持續成長，智邦近期董事會通過現金增資發行普通股，預計發行上限為1,000萬股，將作為充實營運資金及償還銀行借款，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等布局。
智邦全面搶進AI的光傳輸商機，CPO、OCS、OWS可望自本季陸續發酵，成為未來推升營運亮點之一。智邦擴大光傳輸技術投資，包含取得韓國光通訊大廠InLC超過75%股權，深化波長選擇開關WSS關鍵技術，合作開發光交換器；更投資美國LumiLens，為HPC開發新一代光子產品，提升數據中心及人工智慧領域的計算性能。
（群益期貨提供）
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