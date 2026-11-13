輝達股價回神 台指期夜盤反彈

台指期夜盤13日開盤時，受那斯達克電子盤由黑紅帶動，以43,921點、上漲82點開出後，雖一度受因短多下車拖累，指數快速翻黑，最低來到43,734點、下跌105點，但在輝達（NVIDIA）電子盤股價回神激勵，迅速翻紅，最高上衝至44,279點、上漲440點，而截至晚間約21點，指數約在44,111點、上漲272點。

13日美股電子盤焦點，在於輝達在黃仁勳宣布辭去執行長等職務後，股價走跌，目前本益比僅在12倍附近，為2012年以來的新低中，再加上部分員工要求董事會重新考慮黃仁勳回歸中，吸引買盤逢低抄底，股價回神反彈，在接近21點時，上漲約逾1%，另外，美元、美債殖利率反彈，也帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,372元、上漲13元附近遊走，電子期因成交清淡、尚未見成交紀錄，半導體期上漲1.32%，中型100期貨指數上漲0.16%。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股早盤開高，中場過後，漲幅稍稍收斂，指數維持於5、10日均線之上，而大盤自37,837低點上攻的短多架構仍在延續，但月線附近仍有反壓，上攻過程中若能維持9,000億元左右的中性水準，代表浮額能夠適度消化，搶短者量能亦沒有失控，有利於台股延續短多站上20日均線，必須留意一旦量能放大過速達1.2兆元以上，或者萎縮過快、連續數天低於8,000億元情況，則須提防台股回檔風險。