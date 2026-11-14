長榮、臻鼎 挑逾四個月

台股在盤勢震盪幅度擴大，投信法人積極加碼第4季業績看好的長榮（2603）、臻鼎-KY等個股，權證券商建議，可利用相關認購權證，參與相關個股走勢。

長榮第3季營收季增39.6%、年增51.4%，主要受惠貨櫃航運傳統旺季，歐美航線進入零售商備貨高峰，帶動貨運需求回升，加上紅海繞航、全球港口壅塞持續消耗有效運力，以及航商透過艙位控管調節供給，推升主要航線運價。

長榮、臻鼎-KY相關權證

成本方面，由於運價漲幅明顯高於燃油成本增幅，市場預估第3季稅後純益479.6億元，季增199.2%、年增120.6%，每股純益22.1元。

第4季為貨櫃航運傳統淡季，但根據訂艙及裝載情況，至11月前貨量仍具支撐，12月則有春節前備貨需求支撐，市場預估第4季營收1,174.2億元，季減20%、年增37%，EPS為11.8元，全年為45.2元。

臻鼎-KY今年資本支出逾800億元，2027年維持相當水準，廠房數將擴增至2030年底的59座。新產能陸續開出，包括淮安六座新廠於今年底完工後進入裝機，HD園區預計2027年3月投產、第2季大批量產；泰國新廠於今年第4季起試產，2027年上半年小量生產；深圳第三園區與載板第二園區則預計自2028年起接棒。

今年受惠AI相關業務為主要成長動能，市場看好臻鼎-KY伺服器、光模塊與其他營收成長269%，IC載板成長99.2%，行動通訊受惠摺疊機新品成長6.9%，電腦消費則與2025年持平，AI相關營收占比將由2025年的11.7%提升至25.9%，市場預估今年營收2,273.9億元、年增24.6%，EPS上修至12.1元、年增99.6%。

看好長榮、臻鼎-KY後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的認購權證介入。