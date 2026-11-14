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大銀微 兩檔喊衝
大銀微系統（4576）10月合併營收4.1億元、年增68.75%，創單月同期新高；累計前三季合併營收30.97億元、年增58%；稅後純益4.87億元、年增222.5%；每股純益4.06元，創新高。
大銀微系統第3季產能擴充進度順利，2027年第2季將再擴30%產能，預估精密定位平台今、明（2027）年營收成長69.4%、36.9%。此外，精密定位平台接獲CPO檢測客戶量產訂單，單價與毛利率為所有定位平台中最高，目前訂單能見度已到2027年中，預估精密定位平台今、明年營收占比為55.5%與56.8%，挹注獲利。
權證發行商建議，若看好大銀微系統後市表現，建議利用價外15%以內、可操作天期120以上的商品介入。（統一證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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