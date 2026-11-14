南亞 鎖定逾120天

南亞（1303）第3季每股純益（EPS）4.9元，季增45.2%、年增1,093%，優於市場預期，法人看好第4季營收將優於第3季，營運展望正向，相關權證可伺機布局。

法人表示，AI伺服器的M6-M8高階大訂單，預計將於本季開始有明顯進展，帶動後續營收與利潤大幅優化。子公司方面，受惠AI需求旺盛，南電產能有限、但需求持續放大，ABF載板漲價效應延續，2026、2027年業績皆會有明顯提升，市場上修南亞今、明年EPS至15元、24.7元，分別年增2,547%、64.3%，年底淨值72 元、96.8元；南亞科則受惠記憶體供需缺口再擴大，利潤急速成長。

南亞相關權證

權證發行商建議，看好南亞的投資人，可用價內外5%以內、操作天期逾120天的商品介入。（凱基證券提供）

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