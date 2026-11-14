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南亞 鎖定逾120天

經濟日報／ 記者周克威整理

南亞（1303）第3季每股純益（EPS）4.9元，季增45.2%、年增1,093%，優於市場預期，法人看好第4季營收將優於第3季，營運展望正向，相關權證可伺機布局。

法人表示，AI伺服器的M6-M8高階大訂單，預計將於本季開始有明顯進展，帶動後續營收與利潤大幅優化。子公司方面，受惠AI需求旺盛，南電產能有限、但需求持續放大，ABF載板漲價效應延續，2026、2027年業績皆會有明顯提升，市場上修南亞今、明年EPS至15元、24.7元，分別年增2,547%、64.3%，年底淨值72 元、96.8元；南亞科則受惠記憶體供需缺口再擴大，利潤急速成長。

南亞相關權證
南亞相關權證

權證發行商建議，看好南亞的投資人，可用價內外5%以內、操作天期逾120天的商品介入。（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

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台股在盤勢震盪幅度擴大，投信法人積極加碼第4季業績看好的長榮（2603）、臻鼎-KY等個股，權證券商建議，可利用相關認購權證，參與相關個股走勢。

和碩、鴻海 四檔展望佳

AI伺服器需求持續擴大，法人看好和碩（4938）、鴻海明年營運成長動能。隨著美系雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設，提升AI伺服器出貨規模。其中，和碩有望爭取SpaceX AI伺服器訂單，鴻海則受惠GPU及ASIC伺服器需求成長。

南亞 鎖定逾120天

南亞（1303）第3季每股純益（EPS）4.9元，季增45.2%、年增1,093%，優於市場預期，法人看好第4季營收將優於第3季，營運展望正向，相關權證可伺機布局。

大銀微 兩檔喊衝

大銀微系統（4576）10月合併營收4.1億元、年增68.75%，創單月同期新高；累計前三季合併營收30.97億元、年增58%；稅後純益4.87億元、年增222.5%；每股純益4.06元，創新高。

華碩 押價內外15%

華碩（2357）第3季稅後純益216.31億元，單季每股純益達29.13元，創新高。AI伺服器業務成長，成為推升營運重要動能。

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台燿（6274）10月營收64.78億元，再創歷史單月新高，月成長5.8%，年成長127%，主要受惠於產品組合優化。第3季單季歸屬母公司純益38.57億元，年增284.5%；第3季每股純益（EPS）為12.88元創新高。

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