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和碩、鴻海 四檔展望佳

經濟日報／ 記者謝卉筑／台北報導

AI伺服器需求持續擴大，法人看好和碩（4938）、鴻海明年營運成長動能。隨著美系雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設，提升AI伺服器出貨規模。其中，和碩有望爭取SpaceX AI伺服器訂單，鴻海則受惠GPU及ASIC伺服器需求成長。

和碩第3季營收3,891億元，季增42%、年增51%，優於法人預期，主要受惠iPhone 18 Pro量產，以及AI伺服器出貨加速。法人預估，第4季營收可望成長至3,935億元。

和碩、鴻海相關權證
和碩、鴻海相關權證

展望2027年，法人預估和碩AI伺服器營收將達5,838億元，較2026年預估的2,099億元成長178%，營收占比也將提升至33%，成為僅次於iPhone的第二大業務。

鴻海第3季毛利率6.02%、營業利益率3.83%，均優於法人預期，稅後純益775億元，每股純益（EPS）5.51元。法人指出，鴻海第4季AI伺服器出貨量將季增高雙位數，ASIC及GPU伺服器出貨持續成長，Vera Rubin機櫃單價也可望提升，法人估雲端網路產品營收季增約15%。

展望2027年，鴻海表示AI伺服器產業需求仍大於供給，關鍵零組件供應持續吃緊，法人看好鴻海維持Vera Rubin主要供應商地位，整體市占率可望維持40%以上，並增加美系CSP客戶ASIC伺服器機櫃供應。

權證發行商建議可優先鎖定價外20％至價內10%、有效天期150天以上的認購權證，放大獲利效果並減緩時間價值的消耗速度。

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