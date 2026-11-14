聽新聞
0:00 / 0:00
和碩、鴻海 四檔展望佳
AI伺服器需求持續擴大，法人看好和碩（4938）、鴻海明年營運成長動能。隨著美系雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設，提升AI伺服器出貨規模。其中，和碩有望爭取SpaceX AI伺服器訂單，鴻海則受惠GPU及ASIC伺服器需求成長。
和碩第3季營收3,891億元，季增42%、年增51%，優於法人預期，主要受惠iPhone 18 Pro量產，以及AI伺服器出貨加速。法人預估，第4季營收可望成長至3,935億元。
展望2027年，法人預估和碩AI伺服器營收將達5,838億元，較2026年預估的2,099億元成長178%，營收占比也將提升至33%，成為僅次於iPhone的第二大業務。
鴻海第3季毛利率6.02%、營業利益率3.83%，均優於法人預期，稅後純益775億元，每股純益（EPS）5.51元。法人指出，鴻海第4季AI伺服器出貨量將季增高雙位數，ASIC及GPU伺服器出貨持續成長，Vera Rubin機櫃單價也可望提升，法人估雲端網路產品營收季增約15%。
展望2027年，鴻海表示AI伺服器產業需求仍大於供給，關鍵零組件供應持續吃緊，法人看好鴻海維持Vera Rubin主要供應商地位，整體市占率可望維持40%以上，並增加美系CSP客戶ASIC伺服器機櫃供應。
權證發行商建議可優先鎖定價外20％至價內10%、有效天期150天以上的認購權證，放大獲利效果並減緩時間價值的消耗速度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。