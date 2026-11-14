華碩 押價內外15%

華碩（2357）第3季稅後純益216.31億元，單季每股純益達29.13元，創新高。AI伺服器業務成長，成為推升營運重要動能。

法人表示，華碩與輝達合作推出的RTX Spark系列產品，128GB高規格機種市場反應熱烈，首波上市迅速完售，相關產品市占率已超過三成，顯示高階AI PC市場仍具需求。華碩共同執行長胡書賓表示，儘管PC市況面臨短期逆風，公司仍將透過優化高階產品組合、強化電競與AI PC品牌力，以及深化供應鏈合作擴大市占率。

AI伺服器需求持續增溫，華碩維持2026年全年伺服器營收年增150%以上的目標，營運成長動能可期。權證券商建議用價內外15%以內、操作天期逾120天的商品介入。（元大證券提供）

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