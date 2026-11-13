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期交所：今年底擬推主動式ETF期貨
台灣期貨交易所今天表示，因應市場波動加劇，將結合主動式ETF與期貨，預計年底推出主動式ETF期貨，每口表彰1萬個（即10張）受益權單位。
期交所透過新聞稿指出，新商品結合主動式ETF的選股特色與期貨的多空交易機制，將提供交易人參與主動式ETF行情及管理價格風險的新選擇，看好標的ETF後市時，可買進期貨參與行情，預期短期回檔時，也可因應行情變化賣出期貨。
期交所說明，人工智慧（AI）投資前景、科技股評價及國際政策議題交互影響，台股波動明顯升高，交易人對靈活調整部位及避險工具需求增加，主動式ETF期貨上市後，將進一步擴充ETF期貨商品範圍，提供交易人更多元的操作選擇。
期交所指出，與直接買賣現貨相比，主動式ETF期貨採保證金交易制度，交易人可依市場判斷建立多空部位，無須先持有標的ETF，可提升資金運用效率及交易彈性。
期交所表示，已持有標的ETF現貨的交易人，也可透過賣出期貨，暫時降低現貨部位的價格曝險，無須立即出售現貨。
期交所指出，持續因應市場發展與交易人需求，拓展期貨商品，透過推出主動式ETF期貨，提供更多元的交易與風險管理工具，促進期現貨市場相互發展，豐富台灣ETF市場生態。
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