快訊

下班注意！國1林口南下紫爆逾25公里回堵到汐止 事故尚未排除

冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐驚傳資安事件 顧客個資恐外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

期交所：今年底擬推主動式ETF期貨

中央社／ 台北13日電

台灣期貨交易所今天表示，因應市場波動加劇，將結合主動式ETF與期貨，預計年底推出主動式ETF期貨，每口表彰1萬個（即10張）受益權單位。

期交所透過新聞稿指出，新商品結合主動式ETF的選股特色與期貨的多空交易機制，將提供交易人參與主動式ETF行情及管理價格風險的新選擇，看好標的ETF後市時，可買進期貨參與行情，預期短期回檔時，也可因應行情變化賣出期貨。

期交所說明，人工智慧（AI）投資前景、科技股評價及國際政策議題交互影響，台股波動明顯升高，交易人對靈活調整部位及避險工具需求增加，主動式ETF期貨上市後，將進一步擴充ETF期貨商品範圍，提供交易人更多元的操作選擇。

期交所指出，與直接買賣現貨相比，主動式ETF期貨採保證金交易制度，交易人可依市場判斷建立多空部位，無須先持有標的ETF，可提升資金運用效率及交易彈性。

期交所表示，已持有標的ETF現貨的交易人，也可透過賣出期貨，暫時降低現貨部位的價格曝險，無須立即出售現貨。

期交所指出，持續因應市場發展與交易人需求，拓展期貨商品，透過推出主動式ETF期貨，提供更多元的交易與風險管理工具，促進期現貨市場相互發展，豐富台灣ETF市場生態。

期貨 期交所 ETF

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

期交所論壇 聚焦創新

00406A規模破千億、年化配息率逾16％！楚狂人揭高配息背後風險：跌幅恐超越大盤

群益期貨擴大海外期權布局！CME 股指等商品全新上線

台股主動式ETF量價俱揚 00992A飆近20%居冠

相關新聞

11月台股期指漲706點

台北股市今天終場漲583.25點，收43675.12點。11月台指期以43834點作收，上漲706點，與現貨相較，正價差...

11月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲583.25點，收43675.12點。11月電子期收2713點，上漲49.15點，正價差20.05點；1...

黃仁勳去職台指期夜盤未見頹勢　法人：台股可望回穩

輝達執行長黃仁勳辭去總裁、執行長等職務，衝擊輝達股價一度重挫逾14%，終場跌勢收斂，收跌4.3%。美股主要指數全面收跌，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。